Le pagelle dello Schalke - Si salva Caligiuri, mai in partita Di Santo

Risultato finale: Schalke-Bayern Monaco 0-2

Fahrmann 6,5 - Subisce due reti riuscendo ad intuire soltanto il calcio di rigore di Lewandowski, prodigiose però le sue super parate su David Alaba.

Sane 6 - Prova a far valere la sua fisicità nel duello con Ribery, buona prova del centrale di Tedesco che sbaglia poco e non viene molto impegnato dall'ala francese.

Naldo 5,5 - Sicuramente ingaggia un buon duello con Lewandowski ma ne esce vincitore l'attaccante polacco, sbaglia poco ma rischia il secondo cartellino giallo.

Nastasic 6 - Prestazione senza infamia e senza lode dell'ex centrale della Fiorentina, svolge il compitino senza eccedere contro i super attaccanti del Bayern Monaco.

Caligiuri 6,5 - Senza alcun dubbio il migliore in campo della squadra di casa, corre per due e si lancia spesso lungo tutta la corsia destra. Uno degli ultimi a mollare lottando con il coltello tra i denti.

Rudy 5,5 - Già dopo pochi minuti regala il vantaggio al Bayern permettendo ad James Rodriguez di colpire di testa indisturbato, nella ripresa sale in cattedra ma non basta.

McKennie 6 - Prova sufficiente per il mediano tutto corsa di Domenico Tedesco, ottimo in fase di pressing e per la sua voga subisce un infortunio che lo costringe a lasciare il campo. (Dal 54' Bentaleb 5,5 - Entra a freddo e non benissimo in partita, ci si aspettava qualche geometria in più da parte del numero dieci).

Schopf 5 - Aveva cominciato bene la sfida ma poi si perde spesso in marcatura Kimmich, arriva sempre in ritardo rispetto all'ottimo terzino del Bayerno Monaco. Combina un pasticcio nella ripresa con il fallo da rigore inutile ai danni di James Rodriguez.

Di Santo 5 - Schierato da Tedesco alle spalle delle punte ma non rende al meglio, prova soltanto una volta a calciare verso la porta di Neuer ma malamente. (Dal 66' Harit 6 - Prova ad impegnare la difesa ospite, entra bene in partita ma non viene assecondato dai compagni).

Uth 5 - Con quei pochi palloni giocabili ha davvero poco da fare, si muove su tutto il fronte ma non riesce mai a rendersi effettivamente pericoloso. (Dal 73' Burgstaller 6 - Alla disperata ricerca di un vero pallone giocabile in area di rigore bavarese).

Embolo 5,5 - Ha qualità l'attaccante svizzero ma sbatte contro il muro della retroguardia del Bayern Monaco, impari il duello con il gigante Sule.