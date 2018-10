Le pagelle dello Shakhtar - Attacco non pervenuto, si salva Rakitskiy

Risultato finale Shakhtar Donetsk-Manchester City 0-3

Pyatov 6.5 - Non ha responsabilità sui tre gol subiti, anzi si distingue per belle parate che salvano lo Shakhtar da un passivo più pesante. Ottimo su Jesus e Mendy.

Matvienko 5 - Vive una serata piuttosto complicata nel fronteggiare Sterling che, soprattutto nel primo tempo, lo mette costantemente in difficoltà e lo supera più volte dalla sua parte.

Kryvtsov 5 - Ha grosse colpe sulle reti, con un evidente errore di posizionamento soprattutto sul tris di Bernardo Silva. L'altro Silva invece risulta per lui imprendibile.

Rakitskiy 6 - Il salvataggio sulla linea sul gol praticamente fatto di Mahrez nel primo tempo vale quanto una rete segnata. Anche se soffre come tutta la difesa ucraina le continue offensive avversarie.

Ismaily 6 - Soffre le avanzate di Mahrez e lo lascia troppo libero di accentrarsi. Fa un miracolo con un intervento che nega una rete scritta a David Silva e subito dopo impegna Ederson con un gran tiro.

Stepanenko 5 - Fermare le incursioni degli attaccanti del Manchester gli è praticamente impossibile. Se non passa Silva, lo fa Sterling. Stasera a centrocampo fa buchi da tutte le parti.

Maycon 5.5 - Almeno ci prova a dare la scossa quando alla mezzora tenta un buon colpo di testa in porta. Va in affanno con il passare dei minuti senza riuscire a liberarsi del pressing degli inglesi.

W.Nem 5 - Non gli riesce davvero nulla finché il tecnico Fonseca non lo richiama, anche tardivamente, in panchina. Fa rimpiangere l'assenza di Taison. (Dal 69' Bolbat 6 - Inventa la giocata più intelligente dello Shakhtar nel secondo tempo, un bel tiro a giro che poi non si concretizza).

Kovalenko 5 - Non si fa mai trovare pronto a raccogliere suggerimenti dai compagni né è in grado di proporli. Evanescente, non sostituisce come dovrebbe Marlos. (Dal 61' Patrick 6 - Entra con il piglio giusto e si crea subito un'occasione per essere pericoloso).

Fernando 5 - Si rende pericoloso in un'unica occasione nel finale, ma centra l'impresa di colpirla con lo stinco. Assolutamente assente e fin troppo impreciso. (Dall'84' Dentinho s.v.).

Moraes 5 - Una partita davvero complicata per il bomber da 12 gol in 15 gare finora. Sono davvero pochi, infatti, i palloni giocabili che arrivano all'attaccante.