Le pagelle dello Shakhtar - Moraes convince, Pyatov svagato

Risultato finale: Dinamo-Shakhtar 3-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pyatov 5 - Prende tre gol, ma soprattutto sul terzo le responsabilità sono evidenti.

Dodo 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Kryvstov 5.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, errori, ma anche cose positive. Pasticcia troppo.

Matviyenko 5.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, distrazioni, errori per una prova che non lascia contenti. (dall'86' Dentinho s.v. - )

Ismaily 6 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Alan Patrick 6.5 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni. Gara impreziosita dal gol che apre la contesa. (dall'89' Tete 6.5 - Entra e realizza con freddezza il gol del clamoroso 3-3. )

Stepanenko 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. (dal 90' Marcos Antonio s.v. )

Kovalenko 6.5 - Buona gara sulla trequarti, si dà da fare anche se alle volte sono troppe le pause.

Taison 6 - Diligente sulla fascia, appena può si lancia e mette cross interessanti.

Marlos 5 - La sua ingenuità rischia di costare carissimo: per fortuna i suoi compagni raddrizzano la gara.

Moraes 7 - Segna, si rende più volte pericoloso, non molla fino alla fine.