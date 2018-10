Le pagelle dello Shakhtar - Moraes è una furia, da rivedere la difesa

Risultato finale Olympique Lione-Shakhtar Donetsk 2-2

Pyatov 6 - Decisivo nella parata su Dembelé a inizio partita, si ripete sull'attaccante nella ripresa. Il portiere però non è sempre sicuro e soprattutto spesso impreciso sui rinvii dal fondo.

Matviienko 5.5 - Dalla sua parte si trova un giovane talentuoso come Aouar che non riesce ad arginare come dovrebbe. Non affonda davvero mai sulla corsia destra.

Kryvtsov 5.5 - Concede nel primo tempo quattro occasioni a Dembelé, è fortunato che l'attaccante le sbagli. Nella ripresa, va ulteriormente in difficoltà, lasciando troppi spazi.

Rakitskiy 5 - Ha grosse responsabilità in occasione dei due gol del Lione, quando non arriva puntuale all'appuntamento con Dembelé e non riesce a fermare Depay.

Ismaily 6.5 - Fa brillare la manovra ucraina e la rende pericolosa grazie ai suoi inserimenti che partono dalla fascia sinistra. L'assist basso e puntuale regala la palla del vantaggio a Moraes.

Maycon 6 - Entra nella maggior parte delle azioni offensive dello Shakhtar, contribuendo a lanciare in profondità i compagni e sganciandosi dalla mediana. Dove pure fa un lavoro prezioso in supporto di Stepanenko.

Stepanenko 6 - Si dedica a fare filtro a centrocampo, gestendo la manovra e dettando i tempi. Meglio nel secondo tempo, quando sfiora il gol se non fosse per l'anticipo di Denayer.

Marlos 6.5 - Svaria sulla trequarti, cercando di far perdere punti di riferimento alla squadra avversaria. Ci riesce eccome, sfiorando il vantaggio con un tiro di prima e suggerendo l'azione che porta i suoi al raddoppio. (Dal 91' Fernando s.v.)

Patrick 6.5 - Non si è visto granché nella prima frazione di gioco, pur duettando con Marlos sulla trequarti. Diventa decisivo, invece, nel servire a Junior Moraes l'assist del raddoppio. (Dal 75' Kovalenko s.v.).

Taison 6.5 - Si spende tanto nel far salire la squadra, talvolta fin troppo altruista con i compagni. Ci prova con un destro potente, poi dà il via all'azione che porta al vantaggio dello Shakhtar.

Moraes 7.5 - Una conclusione violenta, deviata sopra la traversa dal portiere avversario, è solo l'antipasto. E' la serata dell'attaccante brasiliano, che firma la doppietta personale decidendo la vittoria grazie ai suoi primi gol in questa Champions. (Dall'83' Kayode s.v.).