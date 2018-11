Le pagelle dello Shakhtar - Squadra inadeguata, si salva solo Taison

Manchester City-Shakhtar Donetsk 6-0

© foto di Federico Gaetano

Pyatov 5,5 - Giornata sfortunata per lui come per tutti i suoi compagni. Incolpevole su almeno 5 gol del City: soltanto su quello di Mahrez, che gli passa sotto le gambe, avrebbe potuto fare qualcosa di più.

Matviyenko 5 - In occasione dell'1-0 non fa la diagonale dimenticandosi di Silva e perde palla nel finale innescando il contropiede del 5-0 del City. Bene invece la sua prova in fase offensiva con alcune discese interessanti sulla destra, però fa il difensore e il suo primo compito è quello di evitare di far prendere gol.

Kryvtsov 5 - Può fare davvero poco in mezzo agli attaccanti del City, che gli entrano da tutte le parti.

Rakitskyi 5 - Ha qualche responsabilità sul primo gol: lascia ingenuamente troppo spazio a Mahrez, che lo salta con estrema facilità. Bella la punizione con il sinistro a giro sopra la barriera nel finale.

Ismaily 5,5 - Mahrez e Bernardo Silva gli fanno venire il mal di testa. Sempre in difficoltà, anche se alla fine non commette alcun errore eclatante.

Stepanenko 5,5 - Nel primo tempo fa un recupero incredibile, da ultimo uomo, su Gabriel Jesus tutto solo davanti a Pyatov. Ci riprova nella ripresa, ma Silva gli sposta la palla e lui va dritto sull'uomo causando il rigore. Corre comunque per 90', è uno dei più positivi.

Maycon 5 - Partita da dimenticare anche per lui. Subisce la pressione alta del City, tiene pochi palloni (dal 78' Wellington s.v.)

Taison 6 - È sicuramente il migliore dello Shakhtar. Dà una mano dietro ed è sempre il primo ad accompagnare l'azione. I suoi break rapidi in mezzo al campo mettono in difficoltà il City. Nella ripresa cala fisiologicamente, essendo ritornato dall'infortunio (dal 77' Patrik s.v.)

Kovalenko 5 - Un pesce fuor d'acqua, inadeguato oggi.

Bolbat 5,5 - Ha sui piedi l'occasione di riaprire il match sul 2-0 ma la spreca malamente, calciando alto sopra la traversa dal dischetto di rigore. Dà una mano a Ismaily per cercare di contenere Bernando e Mahrez sulla destra.

Junior Moraes 5 - È suo il primo squillo dello Shakhtar dopo 10' con un bel diagonale destro. Poi sparisce, non aiuta la squadra ad alleggerire la pressione del City (dal 63' Kayode 5,5 - Entra quando la situazione è già compromessa. Almeno prova a darsi da fare.)