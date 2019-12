Le pagelle dello Sheffield - A Mousset manca il tocco finale, bene Egan

Risultato finale: Manchester City-Sheffield 2-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Henderson 6 - Un paio di buone parate. Non può nulla sui gol.

Basham 6 - Ottima prestazione. Azione personale degna di nota nella ripresa ma Mousset non la sfrutta.

Egan 6.5 - Le voci di mercato non lo distraggono. Potrebbe essere la sua ultima con lo Sheffield visto che lo danno a un passo dall'Everton di Ancelotti.

O' Connell 5.5 - Il meno preciso dei tre difensori. Soffre la velocità del City.

Stevens 6 - Controlla e riparte. Partita di quantità.

Baldock 5.5 - Un paio di volte Mahrez lo svernicia. Lui si arrangia come può.

Norwood 6 - Prova a dare geometrie ma non sempre è preciso. Comunque per un'ora regge il confronto.

Besic 6 - Un paio di conclusioni pericolose. Grande corsa per il serbo. (dal 76' McBurnie s.v.).

Flek 5 - Troppo morbido in alcuni contrasti. Finisce la benzina troppo presto.

Mousset 6 - Primo tempo da 7, ripresa da 5. In velocità è imprendibile ma manca di freddezza sotto porta. (dall'84' Sharp 6 - Un palo in sei minuti di campo. Pericoloso)

Robinson 5 - Non trova mai spazi. Impegno ma poca lucidità e precisione. (dal 60' McGoldrike 5 - Entra ma non incide in 30 minuti).