Le pagelle dello Sheffield - Dean Henderson resiste, bene la difesa

D. Henderson 6.5 - Salva lo Sheffield in almeno tre occasioni: l'estremo difensore di proprietà dello United, inoltre, ha poche colpe sulle reti di Salah e Mané.

Basham 6 - Sforzo eccezionale per il centrale difensivo che, come il resto della squadra, ha "osservato" gli avversari per tutto l'arco del match. Poche sbavature, bravo in copertura.

Egan 6.5 - Protagonista con una serie di chiusure provvidenziali sui tentativi offensivi di Firmino, rimasto a secco di reti anche grazie all'apporto del difensore.

O'Connell 6 - Sufficienza meritata per l'altro centrale di difesa schierato da Wilder, sempre attento e preciso.

Baldock 5.5 - Non riesce a dare la giusta spinta sulla corsia di destra, difficoltà però prevedibili vista la caratura del Liverpool. Protagonista di uno scivolone in occasione dell'1-0 degli uomini di Klopp.

Lundstram 6 - Buon lavoro del centrocampista che, pur non riuscendo ad aiutare gli attaccanti, dà una grossa mano in fase di contenimento.

Norwood 5.5 - Poco in luce in mezzo al campo, ha abituato a prestazioni di livello decisamente diverso: Jordan Henderson gli crea più di un problema. (Dal 78' Besic s.v.)

Fleck 5.5 - Agisce sottotraccia, ma non si vedono in alcun modo gli effetti del suo lavoro.

Stevens 5.5 - Costretto a soffrire fin dal primo minuto le incursioni di Alexander-Arnold e Salah, contro i quali non è quasi mai riuscito ad imporsi.

McGoldrick 5.5 - Sfiora il gol dopo sette minuti con un gran destro in controbalzo deviato in corner da Alisson: unico spunto in una serata non certo sufficiente. (Dal 66' Sharp 6 - Confusionario in avvio, sempre più preciso col passare dei minuti. Dimostra intesa con McBurnie)

Mousset 5 - Non riesce in alcun modo ad entrare in partita: chiude la sua serata, ben prima del novantesimo, con pochissimi palloni toccati e zero occasioni create. (Dal 66' McBurnie 6 - Prova a dare una scossa alla squadra, ma non riesce nell'impresa)