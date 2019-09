Le pagelle dello Sheffield - Grave errore di Henderson, super Stevens

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Henderson 5 - Pesa come un macigno l'errore commesso sul tiro di Wijnaldum. Per il resto, salva lo Sheffield United da qualche svariato attacco insidioso del Liverpool: giornata agrodolce per l'estremo difensore di proprietà del Manchester United.

Basham 6 - Buon apporto alla causa per l'esperto centrale difensivo classe '88. Molto bravo a contenere Mané, decisivo al 75' sul cross di Wijnaldum indirizzato verso Robertson.

Egan 6.5 - Anche l'irlandese si rende protagonista di una buona prestazione a "Bramall Lane". Rischia di pasticciare al 36' quando allontana un pallone sui piedi di Robertson: eccezion fatta per questa azione, si rivela molto importante per la squadra.

O'Connell 6 - Il numero 5 ha avuto veramente poco da lavorare quest'oggi, vista la prestazione negativa di Salah: l'egiziano non ha mai dato del filo da torcere al giocatore dello Sheffield.

Baldock 6.5 - La corsa sulla fascia destra è il suo forte. Autore di numerosi cross per i compagni, è sicuramente tra coloro che hanno speso più energie.

Lundstram 5.5 - Nel primo tempo si vede murare una conclusione da Robertson, nella seconda frazione rischia di concedere un calcio di rigore al Liverpool per un fallo su Mané non ravvisato, erroneamente, dalla squadra arbitrale.

Norwood 7 - Match senza particolari sbavature per il centrale. Dai suoi piedi sono partite le maggiori iniziative offensive dello Sheffield: dimostra un'ottima intesa con gli attaccanti Robinson e McBurnie. (Dal 77' Clarke 5.5 - All'esordio in Premier League, sfiora il gol a cinque minuti dal termine. Bravo ad anticipare Robertson, meno lesto invece ad intercettare il cross di Fleck).

Fleck 6.5 - Secondo tempo di pregevole fattura per lo scozzese. Al 67' va ad un passo dal gol, che gli viene negato dalla deviazione fortunosa di Robertson. A cinque dal termine mette uno splendido cross al centro dell'area per il nuovo entrato Clarke che, davanti al portiere, mette fuori.

Stevens 7.5 - Di gran lunga il migliore dei suoi. Chiude il match con i crampi, sinonimo di uno sforzo fuori dal normale per 90'. Ha letteralmente dominato sulla corsia di sinistra, complici anche le prestazioni da dimenticare di Salah e Alexander-Arnold che in poche occasioni sono riusciti a contrastarlo.

McBurnie 6 - Fa il suo lavoro, al 90' mette paura ai tifosi del Liverpool con un colpo di testa intercettato da Adrian. Riceve molti palloni, il più delle volte decide di girarli dalle parti del compagno d'attacco.

Robinson 6.5 - Resta in campo solamente un'ora. Una presenza, la sua, che si sente sul terreno di gioco: servito veramente tantissime volti dai compagni, cerca sempre di aggredire la retroguardia Reds. Non trova la via del gol, ma dimostra di avere una buona dose di talento. (Dal 60' Mousset 5.5 - Non fa nulla di particolare per trenta minuti, toccando davvero pochi palloni)