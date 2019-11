Le pagelle dello Sheffield United - Mousset MVP, la difesa si perde

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Moore 5 - A tratti spettatore non pagante, non è mai impegnato nel primo tempo e poco può sui gol di William e Rashford. Poteva fare di più, però, sul pari di Greenwood.



Basham 5 - Abile in copertura, serve molto bene Baldock lanciandolo spesso. Anche lui, però, ha il demerito di perdersi Greenwood e Rashford assieme ai compagni di squadra.

Dall'83' Robinson sv -

Jagielka 6,5 - Gara da veterano vero. Non fa toccare quasi mai palla a Rashford e Martial nel primo tempo, ed è anche bravo in fase di impostazione. I 3 gol subiti lo privano però di una valutazione superiore, pur non avendo colpe dirette.

O'Connell 5 - Stesso discorso fatto per Basham: poteva portare a casa una sufficienza piena, poi sprofonda nella rimonta dei Red Devils.

Baldock 6,5 - Partita in perenne superiorità sul classe 2000 Williams, che non lo vede quasi mai. Sul piano offensivo, e anche in copertura, nulla da dire.



Lundstram 5 - Anche lui si perde i giocatori ospiti sulla rimonta, un vero peccato dopo l'ottima partita disputata nel primo tempo.

Nordwood 5,5 - Non fa male fino alla fiammata incredibile del Manchester United, però ha il demerito di non riuscire a dettare i tempi quando la sua squadra va in affanno.

Fleck 6,5 - Devastante quando spinge centralmente, è un box to box vero e lo dimostra. Incontenibile per larghi tratti della gara.

Stevens 6,5 - Fa ammattire un gran corridore come Wan-Bissaka, saltandolo spesso e mettendo tantissimi cross ottimi. Assistman, regista e chi più ne ha più ne metta.

McGoldrick 6 - Tantissimo lavoro sporco, ma quando si tratta di concludere si fa vedere troppo poco. Decisivo però nel momento buono dei suoi.

Dal 78' Sharp sv -



Mousset 7 - Gol e assist, prima di uscire dal campo per un infortunio. Molto semplicemente, l'MVP della gara fin quando resta sul rettangolo di gioco.

Dal 68' McBurnie 6,5 - Si fa trovare splendidamente pronto in occasione del 3-3 finale, rispondendo presente dopo più di 20 minuti disputati in totale anonimato.