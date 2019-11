Le pagelle dello Slavia Praga - Masopust il migliore, Husbauer delude

Risultato finale: Slavia Praga-Inter 1-3

Kolar 4.5 - Impreciso in diverse circostanze. Insicuro quando gioca con i piedi. Sbaglia spesso in uscita.

Coufal 5 - Non spinge mai e fa fatica in fase difensiva.

Frydrych 4 - Commette un errore clamoroso e per sua fortuna il VAR lo salva annullando il gol a Lukaku. Da quell'errore esce dalla partita. (dall'84' Takacs s.v.)

Kudela 4 - Martinez e Lukaku lo fanno ammattire. Esce dal duello con le ossa rotte.

Boril 4.5 - Candreva spinge e lui non riesce a contenere. In fase offensiva non si è mai visto.

Soucek 5.5 - Segna il rigore del pari ma si divora un clamoroso gol che sarebbe valso il 2-2.

Husbauer 5 - Si accende solo a tratti. Nel primo tempo spreca una buona occasione di testa. (dal 70' Zeleny 5 - Entra in un brutto momento e affonda con i compagni)

Masopust 5.5 - Il più pericoloso dei suoi. Sbaglia un gol a tu per tu con Handanovic sul punteggio di 1-1.

Stanciu 4 - Oggi poco ispirato. Soffre la fisicità dei tre centrali interisti. (dall'58' Traoré 4.5 - Prestazione sulla falsariga di quella del compagno che sostituisce)

Seycik 4.5 - Un'ombra là davanti. Godin, De Vrij e Skriniar non gli concedono neanche un respiro.

Olayinka 5.5 - Si sbatte ma non riesce a concludere. Si procura il rigore del provvisorio 1-1.