Le pagelle dello Slavia Praga - Soucek in gol, squadra a testa altissima

Risultato finale: Borussia Dortmund-Slavia Praga 2-1

Kolar 7 - Incolpevole sui gol del Borussia ma salva in due occasioni sempre sul capitano del Borussia Dortmund con due grandi interventi. Reattivo anche su Thorgan Hazard nella ripresa.

Coufal 6 - Non riesce mai a prendere Sancho sulla corsia di competenza, nel secondo tempo è più ordinato e sfiora il gol con una conclusione salvata sulla linea da Hummels.

Kudela 5 - Stringe troppo su Sancho, senza curarsi di Reus che parte indisturbato dalla sua parte. Davvero difficile capire come abbia fatto a sbagliare il gol del pareggio.

Takacs 5,5 - Viene sorpreso anche lui nell’azione che porta al vantaggio del Borussia. Rischia tantissimo sulle sfuriate giallonere, si divora il gol del pari nel primo tempo (Dall'85' Husbauer sv).

Boril 6 - Soffre meno rispetto al suo collega di fascia. Si limita a limitare le scorribande di Hakimi dalla sua parte.

Soucek 6,5 - Zittisce il Westfalenstadion con una conclusione chirurgica superando il fino a quel momento insuperabile Burki.

Sevcik 5,5 - Gara ordinata in mezzo al campo per lui. Unica macchia quando si perde Brandt in occasione del gol del 2-1.

Masopust 6,5 - Spinge con insistenza sulla destra, sfiora il gol ma, sulla deviazione di Reus, Burki compie un autentico miracolo (Dal 72’ Troare 6 - Entra bene disputando un buono spezzone di match).

Stanciu 6,5 - Fa molto male fra le linee, le sue traiettorie da calcio da fermo sono sempre pericolose mettendo in apprensione la difesa del BVB. Chiama Burki al grande intervento con un suo diagonale.

Olayinka 5,5 - Sempre veloce, sempre imprevedibile specie nel primo tempo. Ripresa dove è più nervoso e meno nel vivo del gioco.

Skoda 6 - Ingaggia un duello rusticano con Hummels, chiama Burki al grande intervento nel primo tempo e allora decide di vestire i panni dell’assistman (Dal 64’ Yusuf Helal 6 - Svetta di testa su un calcio di punizone di Soucek ma Burki nega la gioia del gol anche a lui).