Le pagelle dello Slavia Praga - Van Buren decisivo, Kolar croce e delizia

Risultato finale Slavia Praga-Siviglia 4-3

Kolar 5.5 - Devia in angolo su Promes e fa il miracolo su Yedder. Sbroglia situazioni complicate, ma è ingenuo a causare il calcio di rigore che intuisce ma non para.

Kudela 5.5 - Si trova a dover fronteggiare Promes e non passa una bella serata. Si fa superare facilmente, non tiene il passo e lo lascia infilare in area.

Ngadeu 7 - Il centrale si reinventa bomber e firma il gol del vantaggio. Non bada ai dettagli quando c'è da scampare il pericolo e spazza via tutti i palloni.

Deli 6 - Gestisce con ordine e competenza la difesa, alzando il muro che ferma Ben Yedder. Non corre grossi pericoli ma si fa trovare sempre in posizione giusta.

Boril 6.5 - Grande spinta per il terzino. Bravo a proporsi in avanti, altrettanto nel fronteggiare Navas. Non lo fa mai arrivare sul fondo e si procura il calcio di rigore.

Soucek 7 - Dimostra tempra e personalità, la stessa che gli permette di andare sul dischetto e realizzare su calcio di rigore il gol del 2-1. Bravo a smistare il gioco.

Kral 6 - Lucido e preciso, si occupa di organizzare la manovra e lo fa al meglio. Il gioco dello Slavia passa per i suoi piedi e si sacrifica in aiuto della difesa.

Masopust 6.5 - In campo è ovunque ed è un motorino inesauribile. Un esterno box to box, che copre tutta la fascia e si accentra per trovare lo spunto sulla trequarti. (Dal 91' Zmrhal 6 - Dà forza fresca alla squadra in vista dell'extra time, lotta fino alla fine).

Traore 6.5 - Tra i tre dietro la punta è quello che interpreta peggio la gara. Sala in cattedra al fotofinish, quando dà il la al gol del 4-3 finale.

Stoch 6 - E' lo specialista dei calci piazzati, sui quali mette bei palloni al centro per i compagni. Non ha paura di tentare la conclusione dalla distanza. (Dal 92' Van Buren 8 - Va a dare peso all'attacco per decidere i tempi supplementari. Ci riesce alla grande, segnando la doppietta che regala i quarti di finale).

Skoda 6.5 - Più generoso che cinico, fa la torre e serve l'assist per la rete dell'1-0. Si va a prendere il pallone e si sacrifica, a costo di non essere pericoso sottoporta. (Dal 77' Olayinka 6.5 - Entra con eccessiva aggressività ma poi confeziona due assist decisivi per la qualificazione).