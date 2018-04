Le pagelle dello Sporting - Coates horror, bene Piccini

Risultato finale: Atletico Madrid-Sporting 2-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Patrício 6 - Non ha molte colpe sui gol, prova ad opporsi in ogni maniera. All'inizio del secondo tempo salva Diego Costa, mantenendo in bilico la qualificazione.

Piccini 6 - Inizia molto bene, con un paio di accelerazioni sulla fascia che meritavano miglior sorte. Nel finale cala, soffre soprattutto Diego Costa.

Coates 4 - Pronti-via, sbaglia e regala il primo gol all'Atletico. Quell'errore macchia la sua partita e ogni pallone che tocca si trasforma in un'imprecazione per i compagni.

Mathieu 4.5 - Secondo gol, secondo errore di un singolo. Poi sui palloni alti non riesce quasi mai a limitare i padroni di casa.

Coentrao 5.5 - Inizia bene, con un paio di chiusure. Poi soffre Juanfran e sbaglia spesso i tempi. Prende un giallo che poteva evitare, visto che era diffidato. (Dall’80’ Ribeiro s.v.).

Carvalho 5 - Prestazione incolore, con troppi errori in fase di possesso. Male anche nella fase difensiva, Jorge Jesus lo sostituisce un minuto prima del duplice fischio. (Dal 44’ Acuña 5.5 - Doveva cambiare l'assetto tattico, ma non si vede quasi mai).

Battaglia 5 - Male nelle giocate, ancora peggio nelle chiusure difensive. Una partita da dimenticare, soprattutto in fase di impostazione.

Martins 6 - Ci prova, soprattutto nel primo tempo. Prova l'uno contro uno, ha una buona occasione ma non lo sfrutta

Bruno Fernandes 5 - Manca la sua qualità, non tenta mai la verticalizzazione o la giocata di classe. (Dall’88’ Montero s.v.).

Ruiz 5 - Grandissima macchia l'errore nel finale, che avrebbe riaperto le speranze. Durante tutto il match non si vede praticamente mai.

Dost 5.5 - Un paio di buone occasioni non sfruttate e due giocate difensive sui corner dell'Atletico. Poi sparisce, non si muove bene tra le linee.