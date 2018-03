Le pagelle dello Sporting - Montero sugli scudi, Coentrao assist-man

Risultato finale: Sporting-Viktoria Plzen 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rui Patricio 6 - Non effettua una parata nell'intero arco della partita, serata tranquilla per il portiere portoghese.

Ristovski 6 - Senza infamia e senza lode la prova dell'ex Latina, si limita a contenere le discese di Martin Zeman con discreto successo.

Coates 6,5 - La colonna portante della retroguardia dello Sporting, vince il duello con Krmencik ma si prende un'ammonizione pesante che gli farà saltare la sfida di ritorno.

Mathieu 6 - L'ex Barcellona non viene mai impensierito dai timidi attacchi del Viktoria Plzen, ordinaria amministrazione senza alcun errore da segnalare. Nel finale sfiora la rete del tris.

Coentrao 7 - Un assist da urlo per il terzino portoghese, sforbiciata da applausi servendo su un piatto d'argento il pallone del vantaggio a Fredy Montero. Spina nel fianco della difesa avversaria. (Dal 86' Ribeiro sv).

Carvalho 5,5 - Mostra i muscoli a volte un pò troppo, ingenuo quando abbatte Kolar prendendosi un giallo evitabile che non gli permetterà di giocare la gara di ritorno.

Bruno Fernandes 6,5 - Un primo tempo abbastanza sottotono per l'ex Sampdoria, si accende nel secondo quando serve l'assist per Montero e sfiora più volte la gloria personale.

Gelson Martins 5 - Ci aspettava sicuramente qualcosa in più da parte del portoghese, si divora il gol del vantaggio in avvio prima di lasciarsi andare a qualche finta di troppo.

Ruiz 6,5 - Si muove con personalità su tutto il fronte offensivo, bravissimo sul finire di primo tempo a pennellare la sfera in area di rigore dal quale nasce la rete di Montero. Qualità e quantità per il costaricano. (Dal 79' Bruno Cesar sv).

Acuna 6 - Pungente nel primo tempo ma la sua gara termina dopo aver colpito la traversa, cala la sua spinta e viene sostituito nella ripresa.

Montero 7,5 - Sfrutta al meglio l'occasione concessagli da Jorge Jesus, non deve far rimpiangere Bas Dost e lo fa nel modo migliore. Bravo a sfruttare prima l'assist di Fabio Coentrao e poi da attaccante di razza sigla la doppietta. Ottima gara del colombiano, pericolo costante ed incubo per Hubnik.