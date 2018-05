Le pagelle dello Stoke City - Shaqiri illude, Shawcross condanna

Risultato finale Stoke City-Crystal Palace 1-2

Butland 6 - Fa buona guardia alla porta dei Potters, pur non spendendosi granché nel primo tempo. Non ha responsabilità, invece, sul gol del pareggio avversario né sul raddoppio che condanna alla Championship.

Johnson 5.5 - La qualità, purtroppo, non si compra. Il terzino spinge poco e quando lo fa sbaglia troppo. Non è mai preciso e commette qualche fallo ingenuo. (Dal 77' Campbell s.v.).

Shawcross 5 - Purtroppo è determinante l'errore con il quale manda in porta Van Aanholt per la rete del raddoppio e condanna alla retrocessione lo Stoke.

Zouma 5.5 - Meglio del compagno sulla fascia opposta, ma non troppo. Ingaggia un paio di duelli con Zaha, uscendo però da sconfitto. La rapidità degli attaccanti avversari lo mette in difficoltà.

Pieters 5.5 - Dedica tutte le energie a fermare con la forza la dirompenza di Zaha, è un miracolo che l'ammonizione arrivi soltanto nel finale. A dar manforte sulla fascia non ci pensa neanche.

Shaqiri 7 - Ritorna al gol, l'8° stagionale, con una punizione magistrale seppur lievemente deviata. La rete fa sperare, almeno momentaneamente, lo Stoke nella salvezza.

Allen 5.5 - Dopo un buon primo tempo, crolla alla distanza, non riuscendo più a garantire il giusto filtro in mediana. Si fa prendere troppo spesso in mezzo.

Badou 5.5 - Pecca di superficialità in diverse occasioni che favoriscono le ripartenze avversarie. Poco incisivo in mezzo al campo, viene graziato dall'arbitro nel finale quando meriterebbe la doppia ammonizione con espulsione.

Bauer 6 - Garantisce la spinta necessaria sulla fascia di competenza, confezionando svariati cross in mezzo all'area. Uno dei pochissimi a salvarsi in questa gara.

Crouch 6 - Una partita di sostanza e sacrificio per l'attaccante, che non viene mai meno dal punto di vista agonistico. Ci mette esperienza al servizio della squadra. (Dal 64' Sobhi 5 - Si incaponisce con i dribbling e perde troppi palloni, non è utile alla causa salvezza).

Diouf 5.5 - Manca di precisione, ma non di impegno per tutta la partita. La velocità dell'attaccante mette in difficoltà gli avversari ma non risulta mai determinante.