Le pagelle dello Stoke - Difesa coriacea, Crouch e Diouf inesistenti

Risultato finale Liverpool-Stoke City 0-0

Butland 6.5 - Blinda la porta per tutta la partita, con interventi decisivi anche se rischia in una ribattuta maldestra su Salah. Alla fine il clean sheet è garantito.

Zouma 6.5 - Un'ottima prestazione per il terzino che si occupa più di alzare il muro in difesa piuttosto che spingere in avanti. Nel finale, una chiusura magistrale e decisiva su Salah salva il risultato.

Shawcross 6.5 - Una cerniera difensiva di qualità, soprattutto al cospetto dell'attacco dei Reds. Firmino non trova mai spazio per rendersi pericoloso e il merito è del centrale. Ings non riesce mai a intrufolarsi sul centro-destra.

Martins Indi 6.5 - Prima di essere costretto a lasciare il campo per un problema muscolare all'inguine, blinda la retroguardia con il compagno di reparto. Firmino non trova mai spazio per rendersi pericoloso e il merito è del centrale. (Dal 52' Sobhi 6 - Nella ripresa il Liverpool si rende pericoloso ma il difensore sostituisce al meglio il compagno).

Pieters 6.5 - Gli viene affidata la marcatura a uomo su Salah, riesce a neutralizzare l'egiziano in una gran prestazione. Anche se nel finale rischia moltissimo con un fallo di mano, l'arbitro lo grazia dal rigore certo.

Bauer 6 - Qualche discesa interessante sulla corsia destra. Nulla di straordinario, per carità, ma offre un paio di palloni interessanti in mezzo seppur non puntualissimi.

Allen 6 - Buona visione di gioco per il centrocampista che prova a dettare i tempi della manovra, nonostante la qualità dei dirimpettai cerchi di limitarlo.

Badou 5.5 - Cerca di alzare il muro per arginare il gioco dei Reds, quando non ci riesce va al sodo mettendoci il fisico. Ma nel duello con Henderson esce sostanzialmente sconfitto.

Shaqiri 5 - Neanche ci si è accorti che fosse in campo. L'ex Inter risulta davvero invisibile, non fosse per un paio di cross sbagliati che almeno ricordano che c'è.

Crouch 5 - Assolutamente inconsistente, senza neppure una sola occasione almeno per far vedere di essere in campo. In compenso riesce a rimediare un'ammonizione per fallo su Firmino. (Dal 65' Fletcher 6 - Un cambio insolito vista la corsa alla salvezza, dà sostanza al centrocampo e risponde all'ultimo assalto avversario).

Diouf 5 - L'unica azione pericolosa dello Stoke porta la firma della sua inzuccata. Non ha fortuna, non l'avrà per il resto della gara, facendosi rivedere nel finale senza successo.