Le pagelle dello Strasburgo - Martinez in difficoltà, Bahoken il migliore

Strasburgo-Monaco 1-3

Oukidja 5 - Subisce tre gol, ma difficilmente avrebbe potuto evitarli. Per il resto, qualche buona parata soprattutto nel primo tempo.

Lala 6 - E' molto intelligente tatticamente e difficilmente si fa sorprendere alle spalle. A volte viene saltato, mentre in avanti dà sempre un apporto. Dall'82' Ndour s.v.

Koné 5,5 - Rischia un po' troppo con qualche intervento duro in area, perché non bada tanto ai modi. Non sempre preciso dunque nelle sue chiusure.

Martinez 5 - Non occupa bene lo spazio il più delle volte, tant'è che viene sorpreso troppo spesso con i cross al centro dalla trequarti e gli inserimenti centrali.

Seka 5,5 - Non sempre attento alla linea, ma quando si tratta di uno contro uno se la cava abbastanza bene. Meno propositivo davanti rispetto al solito.

Martin 5,5 - Gioca da mezzala e non disdegna le incursioni senza palla, ma oggi non riesce a trovare le misure in mediana. Dal 65' Grimm 5,5 - Si fa vedere solo per un paio di conclusioni dalla distanza, poco altro.

Aholou 6 - Buona prestazione per copertura e abnegazione. Tocca tanti palloni, nonostante la forza dell'avversario. Sufficiente.

Lienard 6 - E' uno di quelli più intraprendenti dello Strasburgo. Ci prova spesso dalla distanza, creando anche qualche pericolo alla difesa avversaria.

Bahoken 7 - Il migliore in campo, senza storia. Si muove tantissimo in attacco e trova la rete del momentaneo pareggio. Poi sfiora la doppietta in un paio di occasioni.

Blayac 5,5 - Partita difficile in mezzo ai due centrali dello Strasburgo, ma riesce comunque ad avere qualche buona chance, specie con le sue incornate.

Terrier 5 - Spento, non regala guizzi e viene marcato facilmente da Sidibé sulla corsia. Poi esce per problemi fisici. Dal 46' Corgnet 5,5 - Si vede troppo poco, non riesce ad incidere.