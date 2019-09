Le pagelle dello Strasburgo - Sels insuperabile, Ajorque sbaglia troppo

Risultato finale: Paris Saint-Germain-Strasburgo 1-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sels 6.5 - Sicuro, deciso e senza paura. Il portiere ospite si inventa di tutto, nel finale salva con una gran parata stile calcio a 5 su Neymar. Si muove bene nell'area di competenza, sbaglia pochissime uscite. Un buon punto di partenza per una squadra che lotta per la salvezza.

Simakan 6 - Dalle sue parti c'è "O' Ney", ma lui non si preoccupa di nulla e argina molto bene tutte le accelerazioni da parte del talento brasiliano. (Dal 73' Lienard 5.5 - Non trova le giuste misure e lascia troppo spazio agli avversari).

Kone 6 - Qualche sbavatura di troppo nel finale, ma complessivamente gioca una buonissima gara. Non si fa sorprendere sui palloni alti, è sempre attento su Icardi.

Mitrovic 6.5 - Nei primi minuti di gara non è molto reattivo, anzi. Dopo i primi assalti dei padroni di casa riesce a trovare le misure: anticipa tutti e dà sicurezza a tutta la retroguardia. Da evidenziare il tempismo sulle palle inattive.

Djiku 5.5 - L'anello debole della catena, dalle sue parti i parigini affondando con maggiore convinzione. Prova insufficiente, ha subito la pressione del Parco dei Principi.

Carole 6.5 - Corre per tre, quando gli altri finiscono la benzina lui è ancora a metà del serbatoio. Bene soprattutto in fase difensiva, dove non concede spazi.

Lala 6 - Nel primo tempo è propositivo e cerca sempre i compagni sui calci piazzati, specialità della casa. Nella ripresa soffre il forcing da parte dei padroni di casa.

Sissoko 5.5 - Verratti lo anticipa costantemente, non riesce quasi mai a far ripartire i suoi compagni e a giocare in velocità il pallone. Troppo lento, deve velocizzare la manovra.

Bellegarde 6 - Fa il suo dovere, soprattutto quando il Paris Saint Germain aumenta il ritmo. Bene l'inserimento, crea diversi pericoli sui calci piazzati.

Thomasson 6 - Gestisce molto bene i contropiedi, compiendo sempre la scelta giusta. In alcuni casi poteva velocizzare la giocata, ma non è semplice fare reparto da solo.

Ajorque 5 - Svolge il suo lavoro alla grande, ma quando ti trovi davanti un PSG lezioso e troppo convinto dei propri mezzi, non segnare diventa un'occasione sprecata. Due opportunità su due calciate addosso a Navas, poteva fare meglio. (Dal 78' Mothiba s.v.).