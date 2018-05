Le pagelle dello Swansea - Male André Ayew, non convince Ki

Risultato finale: Swansea-Southampton 0-1

Fabianski 6 - Para tutto quello che può fino alla conclusione ravvicinata di Gabbiadini, non ha responsabilità sulla rete dell'ex Napoli.

Naughton 6 - Un inizio non perfetto per il centrale di destra della formazione gallese, nel secondo tempo riesce poi a chiudere tutti gli spazi per gli attacchi di Redmond. (Dal 75' Narsingh sv).

Fernandez 6,5 - Il leader della retroguardia di Carvalhal, l'ex Napoli non viene mai colto impreparato e fa sentire la sua presenza aerea sui calci piazzati in favore dello Swansea.

Mawson 6 - Poche volte viene sollecitato dalle sortite offensive di Tadic, specie nel primo tempo si lascia andare a qualche buona uscita palla al piede.

Roberts 5 - Viene ben contenuto da Bertrand in fase offensiva, non riesce a rendersi pericoloso ma tanta di dare manforte a Naughton sulla destra.

Ki 5 - Dai suoi calci piazzati nascono le situazioni più pericolose per lo Swansea ma sono tanti gli errori in fase di impostazione, rimandato il mediano coreano di Carvalhal.

King 6 - La prima occasione della partita parte dal suo destro, serve l'assist per il colpo di testa di Clucas e battaglia con animo e cuore in mezzo al campo. (Dal 82' Carroll sv).

Olsson 5 - Da dimenticare tutti i tentativi di traversone, svirgola un ottimo pallone per colpire al limite dell'area di rigore. Prestazione assolutamente da dimenticare. (Dal 62' Abraham 6 - Ci prova anche nel finale ma è poco fortunato, uno degli ultimi a mollare).

A.Ayew 5 - Il suo apporto in fase offensivo è praticamente nullo, poi entra suo malgrado nell'azione che ha portato al gol vittoria di Gabbiadini.

Clucas 5,5 - Soltanto un vero spunto quando va vicino al gol di testa, nella ripresa poi finisce per non riuscire mai a rendersi pericoloso.

J.Ayew 6 - Fino ad inizio ripresa è l'uomo più pericoloso dello Swansea con tanto di grande conclusione dalla distanza, dopo il vantaggio dei Saints si incaponisce troppo nella soluzione personale.