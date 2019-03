Le pagelle dello United - De Gea beffato, si salvano in pochi

Arsenal-Manchester United 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

de Gea 5 - Il tiro di Xhaka cambia direzione, è vero, ma da un portiere come lui ci si aspetta di più. Viene spiazzato sul rigore da Aubameyang.

Young 6,5- La sua duttilità tattica permette a Solskjaer di cambiare modulo e passare dalla difesa a 4 a quella a 3. Sicuramente prova sufficiente la sua, fino alla fine non molla niente.

Smalling 5,5 - Perfetto quando si tratta di saltare di testa e allontanare la palla. Meno invece quando viene puntato in velocità palla al piede.

Lindelof 5 - In evidente difficoltà sugli attaccanti dell'Arsenal. Rischia di combinarla grossa nel finale quando addirittura si fa superare dal rimbalzo della palla, poi calciata fuori da Lacazette.

Shaw 6 - Prova a spingere e a dare soluzioni in avanti.

Pogba 5,5 - Nullo nei primi 20' quando gioca come esterno di sinistra a centrocampo. Poi Solskjaer cambia modulo, lo rimette in mezzo al campo e va meglio. Nella ripresa parte bene, poi cala col passare dei minuti.

Fred 5,5 - Un po' lento a uscire su Xhaka che ha il tempo di mirare e calciare per fare l'1-0 iniziale. Sfiora il gol del possibile 1-1 colpendo il palo con l'interno sinistro da fuori area. Nella ripresa commette il fallo da rigore (discutibile) su Lacazette che poi verrà realizzato da Aubameyang.

Matic 5 - Stesso discorso che vale anche per Fred: esce in ritardo, senza aggressività, su Xhaka in occasione dell'1-0. Al contrario del suo compagno di reparto, non ruba l'occhio in fase di possesso (dall'81 Greenwood s.v.)

Dalot 5,5 - Tanta corsa e applicazione ma pecca di qualità nell'ultimo passaggio (dal 71' Martial 6 - Entra in un momento difficile e prova a fare quello che può.)

Lukaku 5,5 - Domenica no per lui, come per tanti altri suoi compagni. Sbaglia due grandissime occasioni, che di solito non fallisce: nella prima prende in pieno la traversa a pochi metri dalla porta, nella seconda invece non riesce a superare Leno in uscita.

Rashford 6 - Sempre una minaccia costante. Prova in più modi a caricarsi la squadra sulle spalle, anche se non pesca la carta giusta. Geniale la palla nella ripresa a liberare Lukaku a tu per tu con Leno.