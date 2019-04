Le pagelle dello United - Incubo De Gea, Pogba grande assente

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 1-1

De Gea 4,5 - Momento horror per lo spagnolo che pasticcia in chisura di primo tempo: intervento goffo su un destro innocuo di Rudiger che spalanca le porte al pareggio di Marcos Alonso. Secondo tempo da spettatore, fatta eccezione per l'uscita sicura sullo scavetto tentato da Higuain allo scadere.

Young 6 - Tenuta ok sulla destra, allenta la morsa offensiva alla distanza dopo una buona prima metà. Limita come può un cliente scomodo come Hazard. Nel finale riceve un giallo per proteste.

Bailly 6,5 - Alza il muro con Lindelof e accarezza la gioia personale con un colpo di testa dopo un gran terzo tempo che fa la barba al palo. Al sessantottesimo è costretto al forfait da un movimento innaturale del ginocchio: k.o. che con ogni probabilità segna l'epilogo della sua stagione. (Dal 71' Rojo 6 - Rischia con un brutto intervento su Willian, nel recupero sfiora il gol di testa).

Lindelof 6,5 - Grande pulizia negli interventi. Per ampi tratti il tridente del Chelsea gira a vuoto e il merito è soprattutto dei due centrali. Bene l'intesa con Bailly, resta concentrato anche dopo il forfait dell'ivoriano.

Shaw 7 - Sorprende alle spalle la catena di destra del Chelsea e, sulla scucchiaiata di Lukaku, anticipa in uscita Kepa fornendo l'assist a Mata. Piede caldo: qualche minuto prima aveva mandato in porta Lukaku con un tracciante millimetrico. Letture quasi sempre impeccabili in rottura.

Herrera 6,5 - Si sdoppia e tra inserimenti e interdizione pare ovunque. È lui a dare ritmo ad una mediana oggi di fatto privata dell'estro di Pogba, quasi mai in partita. Il giallo in chiusura di primo tempo per un fallo su Marcos Alonso non lo condiziona.

Matic 6 - Opera sottotraccia ed è al solito utile per l'equilibrio di squadra. Non ruba l'occhio, anche se l'uscita elegante nel traffico al cinquantaduesimo strappa gli applausi dell'Old Trafford.

Pogba 5 - Il grande assente di giornata. A sprazzi in una prima frazione in cui comunque fatica a connettersi e non pervenuto dopo l'intervallo. Mette il fisico e se la cava nei duelli più sporchi, poi null'altro.

Mata 7 - Apre le danze dopo undici minuti: approfitta del break sulla sinistra di Shaw e deposita in rete con Kepa fuori causa. Interpreta bene il ruolo di collante cucitogli addosso da Solskjaer. Energie che si esauriscono intorno al settantesimo, viene sostituito dieci minuti più tardi. (Dall'81' McTominay s.v.).

Lukaku 7 - Dopo appena quattro minuti scappa alle spalle di Rudiger, ma sul più bello perde l'attimo per il tiro e calcia addosso a Kepa. Rimedia con il bel lob per Shaw sul timbro di Mata. Prima punta mobile che moltiplica le soluzioni offensive per lo United.

Rashford 5,5 - Si perde dopo un avvio promettente. Fallisce quasi sistematicamente ogni tentativo di sorprendere i difensori Blues con le sue sgasate e fa il solletico a Kepa in una sola occasione con un destro da lontanissimo. Rientra alla base poco dopo l'ora di gioco. (Dal 65' Sanchez 5,5 - Non brilla dopo l'ingresso).