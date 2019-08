Le pagelle dello United - Maguire, esordio ok. Grande inizio per Rashford

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 4-0

De Gea 6,5 - Mentre i compagni si divertono, l'estremo difensore spagnolo sigilla il successo. Due parate degne di nota e importanti per il risultato finale, la prima su Barkley e la seconda su Emerson.

Wan-Bissaka 6,5 - Come esordio niente male, l'ex terzino del Crystal Palace non si emoziona e corre anche tanto lungo la corsia destra. Bella prova per il rapido terzino destro dello United.

Maguire 7 - Ad ogni recupero difensivo, ad ogni anticipo vincente viene accompagnato da una standing ovation di Old Trafford. Applausi meritati per l'ex Leicester, non sbaglia praticamente nulla e fa ripartire l'azione che porta al raddoppio di Martial.

Lindelof 6 - Deve essere la sua stagione per rifarsi dopo qualche errore di troppo del passato, trova un compagno di reparto sicuro. Poche sbavature, non in grande difficoltà contro Abraham.

Shaw 6 - Il miglior calciatore della scorsa stagione del Manchester United continua a percorrere chilometri lungo la corsia mancina, sempre presente in sovrapposizione e dialoga meglio con Rashford che con Martial.

McTominay 7 - Non uno di quei centrocampisti che si prendono la scena ma essenziale nel gioco del Manchester, svolge il lavoro sporco. Non alza praticamente mai la sfera e si candida per un posto da titolare per tutta la stagione.

Pogba 6,5 - Un fantasma nella prima frazione, a tratti spaesato. Entra con un altro piglio nel secondo tempo, illumina con la sua classe con il lancio delizioso di esterno destro per il tris di Rashford. Nel finale fa sorridere anche James.

Lingard 6 - Chiude in crescita come buona parte del Manchester United, poco chiamato in causa nel primo tempo anche per suoi demeriti. Quando finisce di nascondersi diventa importante nell'economia del gioco di Solskjaer. (Dal 87' Mata sv).

Pereira 6,5 - Ci mette qualche minuto in più per entrare in partita, quando lo fa diventa temibile per la difesa del Chelsea. Si muove benissimo tra le linee e serve anche l'assist per la rete di Martial. (Dal 74' James 6,5 - Esordio indimenticabile per questo velocissimo laterale, sfrutta al meglio l'assist di Pogba e firma la rete che vale il definitivo poker).

Martial 6,5 - Ha numeri, ha qualità ma non riesce fino in fondo a metterli in mostra per un tempo. Nella ripresa diventa più cattivo, taglia in area di rigore avversaria e realizza il suo primo gol in stagione.

Rashford 7,5 - Una stagione passata da dieci gol in Premier League, un record personale che proverà a migliorare giocando nella posizione di centravanti. Bravo a scambiarsi spesso con Martial, apre con una doppietta per non far rimpiangere Romelu Lukaku. (Dal 86' Greenwood sv).