Le pagelle dello United - Pogba inesistente, Fred combatte fino alla fine

Risultato finale: Manchester United-Tottenham 0-3.

© foto di Imago/Image Sport

de Gea 5.5 - Ha pochissime responsabilità sui gol subiti, ma spesso sbaglia le scelte più semplici. Non dà mai sicurezza ai compagni di reparto.

Valencia 5.5 - Nel primo tempo spinge molto bene, poi si abbassa come tutta la linea difensiva e dà il via al “torello” del Tottenham.

Jones 4.5 - Combina parecchi guai, soprattutto nei primi dieci minuti del secondo tempo. Perde la marcatura su Kane in occasione del primo gol. (Dal 58' Lindelöf 4 - Lucas Moura lo ridicolizza ad ogni pallone toccato, è la controfigura in negativo di Jones).

Smalling 4.5 - Partecipa all'orrore collettivo con retropassaggi inspiegabili e marcature molto larghe. La fisicità di Kane lo annulla.

Shaw 6 - Uno dei pochi che non molla mai e che prova a dare una spinta costante sulla corsia sinistra.

Matic 5 - È fuori condizione e si vede sin dai primi palloni giocati. Scelte sbagliate, soprattutto in fase di impostazione. E lo United soffre più del dovuto. (Dal 61' Fellaini 6 - Uno dei pochi che mette la gamba anche se il punteggio è ormai compromesso).

Herrera 6 - Uno dei più reattivi in mezzo al campo, costruisce anche qualche azione pericolosa. Ma nella ripresa servono muscoli in avanti. (Dal 55' Sanchez 5 - Si fa vivo nel finale con un tiro al volo, ma sembra la brutta copia del giocatore visto a Londra).

Fred 6.5 - Il migliore in campo. È il più attivo nel primo tempo e sbaglia poco. Le azioni pericolose arrivano tutte dai suoi piedi. Quando soffre lo United perde la poca pericolosità vista in questo Monday Night.

Pogba 5 - Un giocatore irriconoscibile, la brutta copia di sé stesso. Non incide mai, soprattutto nel momento cruciale della sfida.

Lingard 6 - Svaria su tutto il fronte d'attacco e prova sempre a creare qualcosa. Ma trova aiuto soltanto da Fred, il resto della squadra non lo segue.

Lukaku 5 - Si sbatte, combatte, corre e gioca. Ma Alderweireld lo anticipa in ogni occasione. Per non parlare di un paio di palle gol: con un'altra casacca Red Devils il finale sarebbe stato diverso.