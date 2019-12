Le pagelle dello United - Williams e James sorprese, Martial a segno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

De Gea 6 - Il più classico degli spettatori non paganti per oltre un'ora di gioco, viene chiamato in causa al 69' da Bardsley ma risponde alla sua maniera con una bella parata.

Young 6 - Soffre il pressing alto del Burnley nelle prime battute e sbaglia qualche tentativo di verticalizzazione. Col passare dei minuti, però, entra sempre più nel piano tattico dello United fino a garantirsi la sufficienza.

Lindelöf 6 - Non ha alcun problema contro gli sterili attacchi portati dal Burnley per vie centrali.

Maguire 6 - Si conferma il punto fermo dei "Red Devils", controlla a dovere la sua zona di competenza e prova ad organizzare azioni d'attacco per i compagni, ma senza successo.

Williams 7.5 - Shaw rischia il posto da titolare: prestazione stellare, questa sera, da parte del giovane con la maglia numero 53. Vero "treno" sulla fascia (percorsa tantissime volte), è anche protagonista di numerose giocate degne di note.

Fred 6.5 - Acquista sempre più fiducia col passare delle settimane: il centrale brasiliano gioca 90' di spessore, senza mai andare in affanno.

Matic 6 - Schierato un po' a sorpresa al centro del campo, lancia un buon segnale al mister. Tocca tanti palloni, gestendoli al meglio.

James 7 - Per la sua velocità e le sue straordinarie abilità, viene preso di mira dagli avversari che lo "falciano" in tantissime occasioni. Per coronare una prestazione già più che positiva, realizza l'assist per lo 0-2 firmato da Rashford.

Pereira 6.5 - Uomo-assist per la rete di Martial che ha sbloccato le marcature. Molto preciso, dimostra un ottimo feeling specialmente con Martial, con il quale ha cercato di dialogare in varie circostanze. (Dal 73' Lingard 5.5 - Impreciso fin dal primo pallone toccato, regalato ingenuamente agli avversari. Ancora tanto da lavorare...)

Rashford 6.5 - Nel primo tempo cerca di segnare in tutti i modi, senza riuscirci. La sedicesima rete stagionale arriva nel finale: in pieno recupero, servito da James, non dà scampo a Pope dopo averlo saltato con un rimpallo favorevole.

Martial 6.5 - Apre la contesa con una rete facilissima per un attaccante del suo calibro. Comincia col piede giusto nel secondo tempo, salvo poi abbassare leggermente i ritmi. (Dal 90' Shaw s.v.)