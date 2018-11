Le pagelle dello Young Boys - Ngamaleu sprecone, Benito il migliore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Von Ballmos 5,5 - Non ha particolari colpe sui gol se non quella dei suoi limiti. E per il resto risulta perlopiù inoperoso.

Mbabu 6 - Un paio di invenzioni positive sul suo lato, partecipa alla manovra offensiva con discreti risultati. Dietro invece non è solido.

Lauper 5 - Spesso in affanno, costretto a rincorrere o ricorrere al fallo. Servirebbe un po' di attenzione in più da parte sua.

Von Bergen 5,5 - Prova a suonare la carica, ma anche l'ex Genoa viene travolto dal miglior momento del Valencia.

Benito 6,5 - Il migliore dello Young Boys. Inesauribile sulla corsia sinistra, arriva al cross un miliardo di volte, c'è sempre lui. Non si risparmia per un secondo.

Fassnacht 5 - Spento nel primo tempo, la sua è una partita quasi del tutto anonima. Nella ripresa viene sostituito proprio quando sembava che stesse per ingranare. Dal 61' Nsamé 6 - Si rende pericoloso in un paio di circostanze, ma un po' per colpa sua un po' per la bravura degli avversari non riesce a capitalizzare le occasioni che gli arrivano.

Sow 5,5 - E' l'uomo che dà maggiore qualità. Prova a rifinire con lanci a volte anche precisi, ma anche per lui la serata non è delle migliori.

Sanogo 5 - Qualità e quantità, poi anche follia. Bruttissimo l'intervento che gli causa il rosso diretto e, di fatto, chiude la partita: sotto di due gol, poi anche di un uomo, diventa lì impossibile per lo Young Boys.

Ngamaleu 4,5 - Spreca un paio di occasioni d'oro che potevano dare un'altra storia a questa partita. I tifosi svizzeri, ne siamo certi, a fine partita vorrebbero mangiarselo. Dal 46' Sulejmani 5,5 - Meglio del suo predecessore, un paio di buone combinazioni, ma troppo poco anche da parte sua.

Hoarau 5,5 - Non il miglior Hoarau, ma c'è da dire che è spesso anche isolato, servito male. I palloni giocabili si contano sulle dita di una mano. Dal 76' Aebischer s.v.

Assalé 6,5 - Bello il diagonale che rimette temporaneamente le cose in parità nel primo tempo, gli viene fuori dal nulla. Prova a portare un po' di pressing al Valencia che imposta da dietro, ci mette impegno.