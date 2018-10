Le pagelle dello Young Boys - Von Ballmoos incerto, la difesa balla troppo

Risultato finale: Juventus-Young Boys 3-0

Von Ballmoos 5 - Sempre in difficoltà sulle respinte, impreciso sul tiro di Matuidi da cui nasce il 2-0 di Dybala.

Schick 5 - Viene sempre in velocità sia da Alex Sandro che da Bernardeschi dalla sua parte andando sempre in difficoltà.

Camara 4 - Si addormenta su Dybala in occasione del vantaggio bianconero, in difficoltà sulle sfuriate bianconere. Finisce anzitempo la sua gara rimediando due gialli in quattro minuti.

Von Bergen 5 - Tiene in gioco Dybala per la rete del 2-0, rischia grosso nella ripresa quando travolge in area la Joya.

Benito 5 - Qualche errore in fase di impostazione, non si vede mai in proiezione offensiva. Soffre la rapidtà di Cuadrado.

Fassnacht 5 - Non aiuta Benito dalla sua parte, non si vede praticamente mai dalle parti di Szczesny (Dal 73' Assalé sv).

Sow 5,5 - Poco efficace nelle poche volte in cui si inserisce in avanti, viene sempre scavalcato dagli avversari.

Sanogo 5 - Difende troppo basso lasciando spazio alla manovra della Juventus. Sempre in affanno come il resto della mediana (Dal 46' Lauper 5 - Si presenta perdendo un pallone sanguinoso da cui nasce il palo di Dybala, impegna Szczesny con un tiro da fuori).

Bertone 5 - Perde tutti i duelli a centrocampo, rischia molto sulla pressione dei giocatori bianconeri.

Sulejmani 5,5 - Ha un'occasione sui suoi piedi ma dopo aver aggirato Szczensy si allunga troppo il pallone. Qualche buona giocata specialmente nella ripresa ma è troppo poco (Dal 72' Ngamaleu sv).

Hoarau 5 - Il gioco dei suoi compagni lo porta ad essere troppo isolato in avanti. Un unico acuto nella ripresa quando calcia di poco a lato.