Le pagelle dello Zenit - Azmoun, Dzyuba e Ozdoev, trio vincente

Sardar Azmoun, Zenit

Le pagelle dello Zenit San Pietroburgo, sceso in campo questa sera nel match contro il Benfica, valido per la seconda giornata del Girone G di Champions League. La gara è terminata 3-1 per i russi, che volano così a quota 4 punti nel raggruppamento.

Lunev 6: Poco impegnato nel primo tempo, anche se si fa trovare pronto. Fa preoccupare (e non poco) i tifosi della Gazprom Arena quando scivola e rischia di farsi rubare il pallone da Seferovic.

Smolinkov 7,5: La sua velocità aiuta in diverse circostanze. Preciso negli interventi, un supporto importante per la retroguardia della compagine russa. Esce per una botta al costato (dal 19’ st Osorio 6: chiamato in causa dai compagni, è positivo in fase di impostazione)

Ivanovic 7: Lui e Ratitskiy chiudono ogni varco agli attaccanti del Benfica, che non riesce a incidere nel primo tempo. Una sicurezza alla pari del compagno di reparto.

Rakitskiy 7 Positivo il suo contributo nel corso di tutto il match. Preciso e pulito negli interventi, una sicurezza anche nel momento più complicato per la sua squadra. Punto di riferimento.

Santos 6,5: Traversa colpita all’11’ dopo un bel tiro a giro che aveva spiazzato Odysseas. Buon lavoro sulla fascia, che manda in crisi gli avversari.

Driussi 7: Positivo nelle sue falcate ed è un supporto prezioso alla manovra d’attacco. Gli avversari lo vedono con il binocolo e lui se ne approfitta per tutti i 90'.

Barrios 6,5: Bravo sia in fase di costruzione di gioco, sia in quella difensiva. Protagonista di diversi recuperi che stoppano pericolose azioni avversarie. Importante.

Ozdoev 7,5: il 50% del gol di Dzyuba è merito suo, dato che è bravo a rubare il pallone a Fejsa al limite dell’area e servire l’assist. Già che ci siamo, serve anche un secondo assist al bacio per Azmoun per la rete del momentaneo 3-0.

Shatov 6,5: Ottima spinta sulla fascia per lo Zenit, è bravo in difesa a scegliere più volte il tempo giusto negli interventi. Pulito ed efficace (dal 23’ st Karavaev 6,5: tocca il primo pallone e genera l’autogol del momentaneo 2-0. Non male come inizio. Tanto lavoro sporco).

Dzyuba 7: Buona spalla per Azmoun, bravo a rubare qualche pallone in mezzo al campo. E’ suo il gol che apre le marcature nel primo tempo (sfruttando il prezioso apporto di Ozdoev), dove riesce a essere freddo davanti a Odysseas.

Azmoun 7: Inizia forte il giocatore iraniano, con una percussione che mette nel panico la difesa portoghese. E’ lui a mettere il sigillo finale sulla partita segnando il momentaneo 3-0 (dal 36’ st Erokhin 6: troppo poco in campo, anche se nell'ultimo minuto libera una bella conclusione che sfida il palo alla sinistra di Odysseas).