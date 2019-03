Le pagelle dello Zenit - Azmoun si divora due gol, bene Barrios

Risultato finale: Villarreal-Zenit 2-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lunev 5 - Non dà mai sicurezza. Sul primo gol potrebbe fare qualcosa in più. (dal 64' Kherzakov 6 - Entra e non commette errori).

Smolnikov 5.5 Primo tempo ottimo in fase di spinta, poi cala alla distanza anche lui.

Ivanovic 6 - Sicuro e preciso, nessun errore da evidenziare. Nel finale salva l'onore con un gol in mischia.

Mammana5.5 - Dorme sul primo gol del Villarreal. Un errore che lo toglie dalla partita troppo presto.

Rakits'kyy 5 - Non trova mai il ritmo e non si ricordano sue giocate interessanti. Prestazione non all'altezza.

Hernani 5.5 - Ci prova in un paio di occasioni ma il Villarreal è sempre attento. Uno dei meno peggio.

Barrios 6.5 - L'ultimo ad arrendersi. Belle giocate, buon ritmo e buone geometrie. Partita positiva. (dal 46' Kranevitter 5.5 - L'ex Siviglia non riesce a cambiare passo. Il 2-0 spagnolo chiude poi la contesa)

Ozdoev 5.5 - Soffre il miglior palleggio degli avversari. Spesso sbaglia i tempi di uscita finendo per essere preso in mezzo.

Shatov 6 - Ci prova con continuità sulla destra. Qualche bel numero ma serve più concretezza.

Azmoun 4 - Nei primi 20 minuti ha due occasioni clamorose davanti a Fernandez ma, tutto solo, le getta alle ortiche. (dal 70' Mak s.v. Entra quando la partita non ha più nulla da dire)

Driussi 5.5 - Poca presenza e spesso avulso dalla manovra. Insufficiente nonostante il grande impegno.