Le pagelle dello Zenit - Douglas Santos disastroso, Azmoun sfortunato

Sardar Azmoun

Kerzhakov 6 – Rischia tantissimo con i piedi. Spiazzato da Pizzi sul rigore.

Karavaev 5,5 – In evidente difficoltà quando viene puntato. Si arrangia come può.

Osorio 6 – Senso della posizione e chiusure tempestive. Salva sulla linea.

Ivanovic 5,5 – Comanda la difesa concedendosi qualche amnesia di troppo.

Douglas Santos 4 – Disastroso in fase difensiva. Compromette tutto col suo mani in area.

Erokhin 5 – Si dedica soprattutto della fase di contenimento. Non riesce ad arginare le sfuriate avversarie. (65' Sutormin 5 - Presenza impalpabile, non porta niente col suo ingresso in campo).

Barrios 5 – Play basso, imposta con buone geometrie ma il passo è decisamente lento.

Odzoev 6 – Macina chilometri senza tirare indietro alla gamba. (60' Smolnikov 5,5 - Semak lo inserisce per ritrovare equilibrio. Non riesce a entrare in partita).

Shatov 5,5 – Mette dentro qualche buon pallone. Sparisce per lunghi tratti. (90’ Mak sv)

Dzyuba 5,5 – Fa a sportellate con la difesa lusitana ma non riesce mai a concludere.

Azmoun 6,5 – Il più pericoloso, sfiora due volte il gol. Deviazione sfortunata nella propria porta.