Le pagelle dello Zenit - Ozdoev ci crede, Dzyuba troppa foga

Risultato finale: Zenit-Lipsia 0-2.

Kerzhakov 6,5 - Salva diverse volte la porta dello Zenit, consentendo agli uomini di Semak di sperare nel pareggio. Incolpevole sulle due reti subite.

Rakitskiy 6 - La difesa dello Zenit si dispone a tre. Sul suo settore agisce Poulsen che non crea grossi grattacapi, ma tiene comunque impegnati i marcatori

Osorio 5,5 - Sfiora il gol nella ripresa chiamando Gulácsi all'intervento d'istinto. Non sempre però riesce a dare l'adeguata sicurezza in difesa.

Ivanovic 6 - Autoritario soprattutto nelle palle alte e nei duelli fisici, fa valere l'esperienza e la leadership di capitano. Dal 25' s.t.: Driussi 6 - Semak tenta il tutto per tutto inserendolo al posto di Ivanovic, ma l'argentino, seppure positivo, non riesce a dare la svolta.

Smolnikov 5 - Agisce più avanzato rispetto ai difensori, ma la sua spinta sulla corsia mancina è piuttosto carente. Dal 1' s.t. - Karavaev 5,5 - L'unico lampo è un bel cross per Dzyuba nel finale, per il resto non si discosta molto dal rendimento del compagno.

Douglas Santos 6,5 - Agisce come esterno di spinta ma all'occorrenza arretra per puntellare la difesa. Gioca una partita generosa, alla continua ricerca della soluzione giusta per superare il fitto centrocampo avversario.

Barrios 5,5 - Si impegna soprattutto nell'interdizione, ma non è sempre pulito nei suoi interventi.

Yerokhin 5,5 - Qualche affondo interessante ma talvolta si dimentica di dialogare con i compagni e si ritrova solo nelle sue sgroppate. Dal 40' s.t.: Kuzyaev n.g. - Solo una manciata di minuti quando la partita non ha ormai più nulla da dire.

Ozdoev 6 - Riesce a dare profondità alle iniziative dello Zenit, anche se non sempre si concretizza in modo efficace il dialogo con gli attaccanti.

Azmoun 6 - Vede spegnersi sfiorando il palo la migliore occasione della sua gara, a Gulácsi battuto. Sarebbe stato l'1-0 Zenit e forse avremmo visto tutt'altra partita.

Dzyuba 5,5 - Fa valere il fisico, talvolta in modo eccessivo, in tutti i duelli con i difensori avversari. Ha il merito di crederci fino alla fine, ma manca di precisione nei momenti cruciali.