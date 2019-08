Le prime pagine spagnole - Neymar più vicino a tornare a Barcellona

© foto di Dimitri Conti

Come da recente tradizione, all'interno delle prime pagine dei quotidiani diffusi stamani nelle edicole di Spagna campeggiano le immagini di Neymar e gli aggiornamenti sulla sua situazione.

AS

"Neymar si scalda"

Secondo incontro a Parigi, andato in scena ieri: il Barcellona ha offerto 170 milioni da pagare in due esercizi. "Non c'è accordo ma siamo più vicini", affermano i responsabili del club catalano, mentre l'attaccante ha fatto sapere al PSG di voler andare solamente al Camp Nou.

Marca

"Ora il Barcellona è più vicino!"

Questo il titolo che si legge sulla prima pagina del quotidiano di Madrid, il quale sottolinea come la delegazione blaugrana sia tornata fiduciosa dalla spedizione parigina nella giornata di ieri. Il giocatore ha anche parlato con il club per ulteriori dettagli sul suo trasferimento.

Mundo Deportivo

"Neymar più vicino"

Il direttivo del Barcellona racconta di sensazioni positive nell'affare con il PSG, dopo il meeting di ieri a Parigi. Si negozia un affare con soldi e calciatori, tra i quali Dembele.

Sport

"A punto!"

Il quotidiano scrive che Barcellona e PSG potrebbero anche raggiungere un accordo entro 24-48 ore, dato che stanno preparando congiuntamente la strategia finale. I parigini hanno abbassato le pretese economiche a 170 milioni e propongono di inserire Dembele nella situazione.