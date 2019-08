Le prime portoghesi - Benfica torna su Waldschmidt, Marega a 30 mln

© foto di Dimitri Conti

Tanto mercato sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi editi quest'oggi in Portogallo. Di seguito le aperture.

A Bola

"Il Benfica torna alla carica per Waldschmidt"

Il giovane tedesco è obiettivo sensibile delle Aguias, e si è riacceso l'interesse sull'attaccante del Friburgo. Il Benfica va ancora cercando l'erede di Joao Felix. In prima pagina anche parole del portiere Svilar: "Giocare nel Benfica B è meglio che non giocare". Infine un punto anche sul mercato del Porto, pur in uscita: Marega, seguito dal Valencia, può andarsene per 30 milioni di euro.

O Jogo

"Luis Diaz ha ammazzato il Benfica"

Il titolo con cui apre il quotidiano lusitano è riferito a delle parole del ct Carlos Queiroz, della Colombia, che si è riferito alla straordinaria prestazione del Porto al Da Luz nell'ultimo weekend, parlando anche di Uribe. Non solo: spazio anche al Benfica che, come detto, è tornato alla carica su Waldschmidt.

Record

"Paulinho per Diaby"

Questa l'ultima idea di mercato dello Sporting, che spera di ottenere l'esterno brasiliano del Bayer Leverkusen, offrendo in cambio il maliano. I due club stanno per il momento negoziando un prestito. Il titolo principale contiene anche parole di Raphinha, obiettivo della Fiorentina: "Voglio segnare più gol dello scorso anno". Riferimento poi all'interesse del Valencia per il potente attaccante portista Marega: il Porto vuole 30 milioni. Anche Aboubakar potrebbe uscire: su di lui Besiktas e Saint-Etienne.