Le prime volte di Malcom. Gol al primo Clasico e alla prima in Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Definire altalenante l'avventura di Malcom al Barcellona dal momento del suo sbarco in terra catalana fino ad ore è forse troppo semplicistico. L'ex Bordeaux ha patito non poco l'adattamento al calcio spagnolo e ad una realtà così particolare come quella blaugrana. Nonostante le critiche ricevuto, però, alcuni segnali incoraggianti ci sono. Iniziando dalla prestazione di ieri nel Clasico di Copa del Rey contro il Real Madrid. Scelto da Ernesto Valverde come titolare il brasiliano ha esordito nella gara più importante nel calcio spagnolo mettendo a segno il suo secondo gol nel torneo. Un esordio, dunque, positivo sulla falsariga di quello vissuto in Champions League lo scorso novembre contro l'Inter. All'appello manca solo la Liga dove le sette presenze messe a referto finora, con appena 124' totali, hanno messo in mostra davvero poco delle qualità dell'esterno brasiliano.