Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Chelsea - Giroud dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultimo atto prima della finale, l'ultimo ostacolo prima di accarezzare il sogno: Eintracht Francoforte e Chelsea si sfidano nella gara d'andata della semifinale di Europa League, con fischio d'inizio in programma alle ore 21 presso la Commerzbank Arena, per cercare di ipotecare già nel primo match l'accesso all'atto conclusivo della manifestazione. L'Eintracht Francoforte arriva all'appuntamento dopo aver eliminato il Benfica mentre il Chelsea ha regolato lo Slavia Praga: fondamentale sarà, per i tedeschi, cercare di non subire gol cosa riuscita ai padroni di casa in 4 delle 6 partite disputate fino ad ora in ambito europeo mentre dall'altra parte gli inglesi hanno sempre trovato la via della rete nelle gare disputate fuori casa. Si annunciano gol e spettacolo, dunque, nel match che sarà arbitrato dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

COME ARRIVA L'EINTRACHT - “Non c'è dubbio che siano i favoriti, il Chelsea è sicuramente la squadra migliore che abbiamo affrontato finora; avremo bisogno di una grande partita per competere con loro” ha dichiarato il tecnico dell'Eintracht, Adolf Hütter, cercando si spostare la tensione sugli avversari. L'allenatore, però, sa che dovrà fare i conti con le assenze di Stendera, Tawatha e Haller oltre alla squalifica di Rebic. La formazione, quindi, dovrebbe vedere Trapp a difendere i pali con la linea difensiva a 3 composta da Abraham, Hasebe e Hinteregger. In mediana spazio a Da Costa e Kostic sugli esterni e la cerniera difensiva con Rode e Kostic. Ad innescare le due punte , Paciencia e Jovic, invece, dovrebbe esserci Gacinovic.

COME ARRIVA IL CHELSEA – Se Hütter non può sorridere, lo stesso vale per Sarri che oltre a rinunciare a Rudiger e Hudson-Odoi (che hanno chiuso in anticipo rispetto ai compagni la stagione) dovrà fare a meno anche di Cahill, ma potrà contare su Willian e Christensen. Il tecnico italiano, quindi, si affiderà al consolidato 4-3-3 con Kepa a difendere la porta Blues, Azpilicueta e Alonso esterni e la coppia centrale formata da David Luiz e Christensen. Le chiavi del centrocampo, ancora una volta, saranno affidate a Jorginho, con Kovacic e Kantè che dovrebbero schierarsi da interni ai suoi fianchi. In attacco spazio a Giroud, capocannoniere dell'Europa League con 10 reti, dovrebbe essere il perno centrale del tridente con Pedro ed Hazard ad agire ai fianchi del francese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic. A disp: Ronnow, N'Dicka, Falette, Willems, Fernandes, De Guzman, Torro. Allenatore: Adolf Hütter

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Kantè; Pedro, Giroud, Hazard. A disp: Caballero, Emerson, Zappacosta, Barkley, Loftus-Cheek, Willian, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri