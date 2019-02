Le probabili formazioni di Lione-Barcellona: dubbio Coutinho-Dembélé

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un match, quello tra Lione e Barcellona, che promette gol e spettacolo: la gara, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, dall'esito non così scontato come il blasone degli ospiti imporrebbe. I francesi, capaci di battere il Manchester City all'Etihad qualificandosi come secondi nel gruppo F grazie a quella vittoria, ben 5 pareggi, non hanno mai perso. Proprio l'imbattibilità è il punto che accomuna il Lione al Barcellona; la squadra di Valverde, infatti, è un'altra delle squadre che non hanno mai assaporato il sapore della sconfitta vincendone quattro e pareggiando in altre due occasioni nella fase a gironi strappando il primo del gruppo B. Il fischio d'inizio al Groupama Stadium è fissato per le 21 quando sarà il signor Cuneyt Cakur a dare il via alla gara.

QUI LIONE – Non rinuncerà ai suoi principi l'allenatore dei francesi, Bruno Genesio, che deve rinunciare a Fekir ma punterà ancora una volta su gioco offensivo e spettacolo per cercare di compiere l'impresa e andarsi a giocare una qualificazione che, al momento del sorteggio, in pochi avrebbero pronosticato. Il marchio di fabbrica sarà sempre lo stesso, il 4-2-3-1, con Lopes a difendere i pali della porta, Dubois e Mendy sugli esterni di difesa e la coppia centrale composta da Marcelo e Denayer. In mezzo al campo ci sarà spazio per Ndombele e Aouar mentre il terzetto offensivo, con lo scopo di imbeccare l'unica punta Dembele, sarà composto da Traore, Aouar e Depay.

QUI BARCELLONA - “Il Lione è una squadra forte, soprattutto in casa, con grandi giocatori e un gioco offensivo”. Non si nasconde Ernesto Valverde e lodare gli avversari in conferenza stampa è il modo più efficace per fare capire ai suoi di non sottovalutare l'impegno. Nonostante debba fare i conti con le assenze di Arthur, Rafinha e Vermaelen, il tecnico blaugrana punterà ancora sul 4-3-3 con Ter Stegen in porta, Semedo e Alba nel ruolo di terzini. Al centro Piquè sembra essere sicuro del posto mentre per affiancarlo è aperto il ballottaggio tra Lenglet – favorito – e Umtiti, non al 100%. Rakitic, Busquets e Vidal comporranno il terzetto alle spalle dei tre attaccanti che saranno Messi e Suarez, già certi del posto, con l'unico dubbio che riguarda chi tra Coutinho e Dembélé li affiancherà.

PROBABILI FORMAZIONI

LIONE (4-2-3-1): Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Tousart, Ndombele; Traoré, Aouar, Depay; Dembélé. A disp: Gorgelin, Marcal, Tete, Solet, Cornet, Cheikh, Terrier. Allenatore: Genesio

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Dembélé. A disp: Pena, S.Roberto, Murillo, Umtiti, Alena, Coutinho, Malcom. Allenatore: Valverde