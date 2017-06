Le probabili formazioni di Portogallo-Spagna - Sanches contro Asensio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida alla pari? Solo il campo questa sera darà l'ultima risposta. Entrambe le squadre hanno cominciato l'Europeo Under 21 con il piede giusto, qualche difficoltà per il Portogallo contro la Serbia mentre dilagante la Spagna contro la Macedonia. Protagonista della prima giornata Asensio, già una tripletta per l'ala del Real Madrid che si troverà davanti uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo quel Renato Sanches che si è ritagliato già un grande spazio nel Bayern Monaco. Le Furie Rosse hanno tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione, la squadra da battere quella di Celades anche se il Portogallo non ha nulla da invidiare agli spagnoli.

COME ARRIVA IL PORTOGALLO - Un cambio per Rui Jorge rispetto alla gara contro la Serbia, la presenza dal primo minuto di Renato Sanches può spostare sensibilmente gli equilibri. Il centrocampista del Bayern Monaco completerà il reparto con Ruben Neves ed il capitano Bruno Fernandes. In avanti occhi puntati sul talento del PSG Gonçalo Guedes già autore di una rete nella gara d'esordio.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Non cambierà praticamente nulla nello scacchiere tattico Albert Celades, il sonoro 5-0 rifilato alla Macedonia non permette al commissario tecnico di avere dubbi sulla qualità degli undici in campo. Tridente da sogno con Asensio, Sandro e capitan Deulofeu con alle spalle forse il miglior centrocampo della competizione che sarà formato da Saul, Llorente e Denis Suarez. In panchina la punta Borja Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI -

PORTOGALLO (4-3-3): Varela; Cancelo, Semedo, Edgar Lè, Rodrigues; Sanches, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Bruma, Guedes, Jota. Allenatore: Rui Jorge.

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Bellerin, Merè, Vallejo, Gaya; Suarez, Saul, Llorente; Deulofeu, Sandro, Asensio. Allenatore: A.Celades.