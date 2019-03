Le probabili formazioni di Siviglia-Slavia Praga - Machin costretto a vincere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia, la squadra più vincente nella storia dell'Europa League, contro lo Slavia Praga che, come miglior piazzamento, ha raggiunto la semifinale nella stagione 1995/06 quando ancora si chiamava Coppa Uefa: eppure ad essere più vicina alla qualificazione è proprio la squadra ceca in virtù del 2-2 ottenuto nell'andata degl ottavi di finale al Sanchez Pizjuan che vede gli uomini del tecnico Trpisovsky favorito per la regola dei gol segnati in trasferta. La sfida di ritorno si annuncia particolarmente importante per entrambe che vogliono proseguire il cammino per cullare il sogno europeo. Le due squadre arrivano all'appuntamento con il vento in poppa: il Siviglia, infatti, nell'ultima di campionato ha battuto la Real Sociedad con un netto 5-2 e occupa attualmente il sesto posto a 4 punti dalla qualificazione Champions mentre lo Slavia Praga, che ha battuto l'Ostrava nell'ultimo turno di campionato, comanda il campionato ceco con 6 punti di vantaggio sul Viktoria Plzen. Fischio d'inizio all'Eden Arena di Praga alle ore 21 21, ad arbitrare sarà il bielorusso Aleksei Kulbakov.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA - “Questa partita sarà come una finale perché se perdiamo non avremo un'altra possibilità”. Parole chiare quelle del tecnico Machin che, dopo aver eliminato la Lazio, non vuole interrompere il proprio cammino contro lo Slavia Praga. I dubbi, per l'allenatore degli andalusi, sono principalmente in porta dove Valcik non è ancora del tutto recuperato la perfetta forma fisica tanto che solo all'ultimo deciderà se scendere in campo o meno; non dovesse farcela al suo posto è pronto Soriano. Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo scelto dal tecnico con Valcik o Soriano tra i pali e il terzetto difensivo composto da Mercado, Kjaer e Sergi Gomez. In mediana spazio a Banega a nel ruolo di regista con Sarabia e Mesa ai lati e Jesus Navas e Promes larghi sulle fasce. In attacco sicuro del posto Ben Yedder, reduce dalla tripletta contro la Real Sociedad, mentre ballottaggio aperto tra Munir e Andrè Silva.

COME ARRIVA LO SLAVIA PRAGA – Il tecnico dello Slavia Praga deve fare i conti con le assenze: oltre a Tecl, Hloubek e Ševčík, infatti, Trpisovsky dorà fare a meno anche di Coufal. Qualche problema di troppo per i cechi che però non rinunceranno al loro modulo offensivo, il 4-3-3, per cercare di strappare una qualificazione insperata. In porta ci sarà Kolar mentre la linea difensiva sarà formata da Frydrych, Kudela, Deli e Boril. A centrocampo Traore, Soucek e Kral con il terzetto offensivo formato da Stoch, Masopust e Zmrhal.

PROBABILI FORMAZIONI

SIVIGLIA (3-5-2) – Valcik, Mercado, Kajer, Gomez; Navas, Sarabia, Banega, Mesa, Promes; Yedder, Munir. A disp: Soriano, Gnagnon, Escudero, Amadou, Vazquez, Salvatierra, Silva. Allenatore: Machin

SLAVIA PRAGA (4-3-3) - Kolar, Frydrych, Kudela, Deli, Boril; Traore, Soucek, Kral; Stoch, Masopust, Zmrhal. A disp: Kovar, Zeleny, Ngadeu, Husbauer, Van Buren, Olayinka, Skoda. Allenatore: Trpisovsky