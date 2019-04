Le probabili formazioni di Tottenham-Man City - Derby inglese ai quarti

© foto di Imago/Image Sport

Due squadre per lo stesso obiettivo, la semifinale di Champions League: Tottenham e Manchester City si sfidano nell'andata dei quarti di finale della massima competizione continentale per entrare nella storia. Nel nuovissimo Tottenham Hotspur Stadium, inaugurato ufficialmente nella partita vinta dagli Spurs contro il Crystal Palace, la squadra di Pochettino - capace nel turno precedente di eliminare il Borussia Dortmund - proverà a far tremare i rivali del Manchester City, dominatori della Premier League insieme al Liverpool. Dal canto loro gli uomini di Guardiola, dopo aver spazzato via lo Schalke 04, cercheranno di ripetere quanto fatto in campionato dove si sono imposti contro i rivali per 1-0 fuori casa; un risultato che, se ripetuto anche stavolta, garantirebbe un bel vantaggio nella gara di ritorno. Il fischio d'inizio è previsto per le 21, ad arbitrare il match ci sarà l'olandese Kuipers.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - “Vogliamo essere duri, aggressivi e giocare a ritmo elevato per mettere in crisi i nostri avversari, la Champions non è la Premier”. Ha le idee chiare Mauricio Pochettino che si aspetta dai suoi una prestazione maiuscola per cercare di ipotecare il passaggio del turno tra le mura amiche. Il tecnico degli Spurs deve rinunciare a Dier, Aurier e Lamela ma potrà contare su tutti gli altri con Lloris che difenderà la porta protetto da Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose. A centrocampo dovrebbero esserci Sissoko e Davies mentre dietro l'unica punta Kane, spazio al trio delle meraviglie con Eriksen, Son e Alli.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - “Nessuno ha fatto il poker, quindi perché possiamo farlo noi? È quasi impossibile ottenere tutto, questa è la verità”. Gioca a nascondino Pep Guardiola cercando si allentare la pressione sui suoi uomini, ma il tecnico spagnolo è consapevole di avere tra le mani la grande occasione per entrare nella storia. L'ex Barcellona, però, deve fare i conti con qualche incertezza di troppo, prima tra tutte quella di Aguero, in forte dubbio per il match contro il Tottenham così come Delph, Mendy e Walker. A difendere i pali, però, ci sarà il confermatissimo Ederson con Danilo, Stones, Kompany e Laporte a formare il quartetto difensivo. De Bruyne, Fernandinho e David Silva dovrebbero essere i prescelti in mediana mentre in avanti sicuri del posto sembrano Bernardo Silva e Sterling con Jesus pronto in caso Aguero non dovesse farcela.

PROBABILI FORMAZIONI

TOTTENHAM ( 4-2-3-1) – Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Davies; Eriksen, Son, Alli; Kane A disp: Gazzaniga, Sanchez, Foyth, Walker-Pieters, Winks, Lucas Moura, Llorente, Allenatore: Pochettino

MANCHESER CITY (4-3-3) - E Aderson, Danilo, Stones, Kompany, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, D. Silva; B.Silva, Jesus, Sterling. A disp: Caballero, Otamendi, Gundogan, Mahrez, Sanè, Foden, Aguero. Allenatore: Guardiola