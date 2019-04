Le probabili formazioni di Valencia-Villarreal - Mina dal 1', out Bacca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una per festeggiare la qualificazione alla semifinale davanti al proprio pubblico, l'altra per cercare l'impresa e sovvertire un pronostico che appare già scritto: Valencia e Villarreal si sfidano nel derby spagnolo dei quarti di finale di ritorno che vale l'accesso alla semifinale di Europa League. All'andata furono gli uomini di Marcelino ad imporsi per 3-1 all'Estadio de a Ceramica punendo oltre i propri demeriti i padroni di casa che, adesso, vogliono restituire il favore per continuare a sognare l'impresa. Entrambe arrivano all'appuntamento forti di una vittoria in campionato con il Valencia che ha battuto il Levante nel deby per 3-1 mentre il Sottomarino Giallo è riuscito a liquidare il Girona a domicilio per 0-1. Fischio d'inizio alle 21.00, ad arbitrare sarà lo scozzese William Collum.

COME ARRIVA IL VALENCIA - “Non possiamo essere troppo sicuri di noi, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco”. Non vuole cali di concentrazione Marcelino che mette in guardia i suoi dalle insidie di un match che, dopo il risultato dell'andata, appare quasi scontato. Poco spazio, però, al turnover con l'allenatore del Valencia che schiererà tra i pali spazio Neto con la linea difensiva a quattro che dovrà fare ancora a meno di Piccini e sarà composta da Roncaglia, Paulista, Diakhaby e Gayà. A centrocampo spazio a Torres, Coquelin, Parejo e Cheryshev con il tandem d'attacco composto da Santi Mina e Gameiro.

COME ARRIVA IL VILLARREAL - “Siamo consapevoli della difficoltà, ma nel calcio non c'è nulla di impossibile”. Poche parole, ma che racchiudono perfettamente lo spirito con il quale il Villarreal si presenterà a Valencia per cercare di ribaltare il risultato maturato all'andata. Il tecnico Javi Calleja cercherà l'impresa e per farlo dovrebbe schierare Fernández tra i pali con la difesa a quattro composta da Gaspar, Funes Mori, Ruiz e Quintillà; a centrocampo ci saranno Caseres e Cazorla con Chukwueze, Iborra e Fornals a muoversi alla spalle della punta Moreno.

PROBABILI FORMAZIONI

VALENCIA (4-4-2): Neto, Roncaglia, Paulista, Diakhaby, Gayà; Torres, Coquelin, Parejo, Cheryshev; Mina, Gameiro. A disp: Rivero, Piccini, Wass, Guedes, Soler, Lee, Sobrino. Allenatore: Marcelino

VILLARREALl (4-2-3-1): Fernandez, Gaspar, Funes Mori, Ruiz, Quintillà; Caseres, Cazorla; Chukwueze, Iborra, Fornals, Moreno. A disp: Asenjo, Raba, Morlanes, Fuego, Pedraza, Trigueros, Bacca. Allenatore: Javi Calleja