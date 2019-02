Le ultime su Barça-Real: Messi è in dubbio. Due rebus per Solari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione verso il Clasico di questa sera, fischio d'inizio alle ore 21:00 tra Barcellona e Real Madrid, andata delle semifinali di Copa del Rey. Nel Barça il gran dubbio è Messi: secondo AS potrebbe anche giocare nel tridente con Suarez e Coutinho. Nel Real, il dubbio è tra Vinicius e Bale in attacco, dietro c'è quello tra Reguillon e Marcelo come terzino sinistro.