In estate è stato vicinissimo al passaggio al Milan. Oggi Angel Correa è, secondo AS, il faro dell'attacco dell'Atletico Madrid. Dopo un avvio di stagione complicato a causa delle voci di mercato, l'argentino ha scalato gerarchie relegando in panchina spesso e volentieri Diego Costa. E anche nel prossimo turno contro il Siviglia partirà titolare al fianco di Morata. Nelle ultime partite dell'Atletico, Angelito è stato l'unico giocatore in grado di servire assist ai compagni: gli ultimi tre gol su azione dei Colchoneros infatti sono arrivati da suoi passaggi.