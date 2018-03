League One, Mowatt da incubo: in trenta secondi rigore fallito e rosso

Pomeriggio da dimenticare per Alex Mowatt dell'Oxford, squadra che milita nella League One, terza divisione inglese. Nell'unica partita in programma oggi, i suoi affrontavano il Portsmouth. La squadra giallonera ha perso 3-0 contro i Pompeys e Mowatt è stato protagonista di un pomeriggio da incubo. Anzi, di trenta secondi da dimenticare: in serie ha sbagliato il rigore del possibile 1-1, schiaffeggiando poi in volto un avversario nel prosieguo della stessa azione, prendendosi così anche il successivo cartellino rosso. Ecco un video che ripropone i suddetti istanti:

Il pomeriggio da incubo di Alex Mowatt: ❌ Sbaglia il rigore del pari

👋 Prende a schiaffi un avversario

🔴 Viene espulso Il tutto in 30 secondi.

Difficile fare peggio. pic.twitter.com/pcMEwvRDLb — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) 25 marzo 2018