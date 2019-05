Lebœuf attacca Suarez: "Imbroglione e piagnucolone, nessun rispetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Frank Lebœuf, ex giocatore del Chelsea, si è scagliato contro Luis Suarez nel corso di un intervento al microfono di RMC Sport: "Mi piace molto il Barcellona, ma sono felice dell'eliminazione dalla Champions League a causa di Suarez. Non ho nessun rispetto per un calciatore come lui. E' un grande attaccante e sta avendo un'ottima carriera, ma è un imbroglione, un piagnucolone. Non posso sopportare un giocatore così su un campo di calcio, è un cattivo esempio per i giovani. Tocca il pallone con le mani, morde gli avversari... Se giocassi io contro di lui verrei sicuramente espulso".