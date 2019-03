Lechkov sferza la Bulgaria: “Troppe 2 gare in 4 giorni? Tornino a casa”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il vice presidente della Federcalcio bulgara, ed ex stella della Nazionale con cui conquistò un quarto posto ai Mondiali del 1994, Yordan Letchkov ha sferzato la squadra di Hubchev dopo il faticoso avvio delle qualificazioni europee (2 punti in due gare contro Montenegro e Kosovo). “Troppe due partite in quattro giorni? Stiamo parlando di calciatori professionisti il cui lavoro è quello di giocare. - spiega Lechkov ai media bulgari – Se non ce la fanno possono anche andare via, restare a casa loro. Saranno sostituiti da altri calciatori”.