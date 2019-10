Leeds nel mirino di Al Khelaifi, Radrizzani: "Per far tornare grande il club"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Potrebbe presto sbarcare nel calcio inglese Nasser Al Khelaifi, numero uno del PSG. A rivelarlo è Andrea Radrizzani, proprietario e presidente del Leeds United, storica compagni del calcio britannico attualmente in Championship, la Serie B d'oltremanica. "Siamo amici - ha detto il manager italiano in un'intervista al quotidiano The Times - Con lui il Leeds avrebbe l'opportunità di competere con i grandi club di Premier League come il Manchester City. Sarebbe una fantastica opportunità. Con Al Khelaifi ho un buon rapporto da molto tempo e per me portarlo al Leeds sarebbe l'occasione di rendere di nuovo grande questo club".