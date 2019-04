Leeds, pazza e romantica idea in caso di Premier: il ritorno di Milner

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo in classifica al pari dello Sheffield United a -5 dal Norwich a tre giornate dalla fine della Championship, il Leeds United pensa a un clamoroso ritorno per l'estate. Secondo l'Express, infatti, la formazione ora allenata da Marcelo Bielsa sognerebbe il ritorno di James Milner. Il trentatreenne è in scadenza con il Liverpool ed era assente dalla presentazione delle maglie per la prossima stagione. Vice-capitano dei Reds, è cresciuto nelle giovanili dei Peacocks dove ha peraltro esordito anche tra i professionisti nella stagione 2002/2003.