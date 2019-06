Leeds United nel mirino della proprietà del Paris Saint-Germain

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

La Qatar Sports Investment, proprietaria del Paris Saint-Germain dal 2011, è in trattativa per rilevare il Leeds United. Il club inglese, attualmente in Championship, è di proprietà della Aser Group Holding facente capo all'italiano Andrea Radrizzani. Secondo quanto riportato da L'Equipe Nasser al-Khelaifi si dovrà incontrare già in giornata a Doha col tecnico del Leeds, Marcelo Bielsa.