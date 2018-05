Leganes-Betis 3-2, Joaquin e compagni chiudono con una sconfitta

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Betis chiude con una sconfitta la sua ottima stagione. 2-3 sul campo del Leganes, in dieci dal 24' per la doppio ammonizione di Rico ma comunque vittorioso grazie alle reti di Siovas (28'), Naranjo (64') e Amrabat (79'). Di Campbell (20') e Sanabria (76'), invece, le reti biancoverdi. Con questo risultato Joaquin e compagni si fermano a quota 60 punti, sesti in classifica, mentre il Leganes già salvo raggiunge quota 43, diciassettesimo.