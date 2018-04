Leganes, Garitano: "Punto importante, siamo vicini alla salvezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Asier Garitano, tecnico del Leganes, ha commentato così lo 0-0 contro il Deportivo La Coruna: "Con questo risultato siamo ad un passo dalla salvezza, è un punto molto importante per noi. Abbiamo sofferto nel primo quarto d'ora, poi abbiamo fatto una buona partita. Deportivo? Non so se riuscirà a raggiungere la salvezza, però sta lottando bene".