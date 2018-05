Leganes-Levante, 0-3. Il posticipo di Liga va al club di Valencia

© foto di Federico De Luca

Il Levante vince il posticipo di Liga in casa del Leganes per 0-3. I tre gol del club di Valenciasono arrivati tutti nella ripresa grazie a Morales, Bardhi e Coke. Ricordiamo che la corsa salvezza in Spagna è già chiusa con Malaga, Las Palmas e Deportivo già matematicamente retrocesse.